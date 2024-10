Após término polêmico, Bia Miranda esclarece envolvimento com PK Delas

A influenciadora e ex-participante de "A Fazenda", Bia Miranda, voltou a ser destaque nas páginas de fofoca devido ao seu suposto envolvimento com o funkeiro Patrick Silva, mais conhecido como PK Delas. O affair realmente aconteceu, mas a neta de Gretchen veio a público esclarecer que eles não estão em um relacionamento sério e explicou que apenas trocaram beijos.

"Ficamos, mas não estamos em um relacionamento nem é algo sério", disse Bia Miranda em entrevista à revista Quem.

Esse possível novo romance surgiu após o término polêmico do relacionamento de Bia com o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto.

Quem é PK Delas?



Patrick da Silva, de 30 anos, é natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele é conhecido nacionalmente pelo sucesso das músicas "Visão da B" e "Moreno Tatuado", em parceria com MC Rogê. Antes de se consolidar como cantor, PK Delas já trabalhou como DJ. Ele também tem um histórico polêmico, incluindo prisões e envolvimentos controversos, como o episódio em que foi detido ao lado de duas mulheres nuas em uma praia no Rio de Janeiro.

PK Delas já teve relacionamentos com outras celebridades, como MC Pipokinha, Valesca Popozuda e Gabi Lopes. Ele também era amigo próximo do falecido MC Kevin.