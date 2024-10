Dimas Gadelha vota em São Gonçalo e expressa esperança em vitória

O candidato à prefeitura de São Gonçalo, Dimas Gadelha (PT), chegou neste domingo ao seu local de votação, na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no bairro Trindade, acompanhado de sua esposa, Alessandra Gadelha, e de sua filha, Maria Helena.

Demonstrando confiança, Dimas expressou sua esperança de vitória, mencionando a mudança de percepção dos eleitores. "A expectativa é que a população de São Gonçalo compreenda o nosso projeto, que visa construir uma cidade mais humana, indo além do concreto e da pintura. O povo tem que ser o alvo das políticas públicas."

Apesar do aumento do movimento nas ruas e nas Zonas Eleitorais, as seções de votação na Universo seguem sem filas, garantindo uma votação tranquila.

Dimas chegou acompanhado da esposa e filha | Foto: Divulgação

Dimas Gadelha planeja acompanhar a apuração dos votos ao lado de sua família, aguardando o resultado das urnas com expectativa.