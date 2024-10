Filho de Marília Mendonça interage com público no show 'This is Marília Mendonça'

Leo Huff, filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, encantou a todos com a sua fofura durante homenagem à mãe. O menino de 4 anos subiu ao palco junto do pai e da avó materna, Ruth, e fez um coração para a plateia, que se emocionou com o gesto da criança.

“Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela”, disse Murilo Huff no palco. Marília morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, aos 26 anos de idade.

Leo | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

This is Marília Mendonça



O evento, promovido pelo Spotify, teve como objetivo homenagear a artista e o seu trabalho, que embala a trilha sonora da vida de milhares de pessoas por todo o país. Diversos artistas, como Ludmilla, Luisa Sonza, Jão, Péricles, Xamã e Yasmin Santos, participaram do tributo à cantora.