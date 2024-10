Grávida, Bia Miranda comemora mesversário do primogênito ao lado do ex-namorado

A influenciadora Bia Miranda, 20 anos, comemorou, no último sábado (5), os quatro meses de seu filho Kaleb com o DJ Buarque, 34 anos, seu ex-namorado. Recentemente, a neta de Gretchen anunciou que está grávida do segundo filho, fruto de sua polêmica relação com o também influenciador conhecido como 'Gato Preto', de 31 anos.

Bia compartilhou algumas fotos da festa, que teve o tema “Shrek”, em seu perfil nas redes sociais. Nas imagens, a influenciadora aparece com um vestido verde, enquanto Kaleb usa uma fantasia de ogro. Nos stories, a influenciadora ainda mostra o momento em que ela e Buarque cantaram parabéns, lado a lado, para o filho.

Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram o fim da relação dois meses após o nascimento de Kaleb. Mesmo com o término, Buarque destacou que as conversas com Bia foram tranquilas e que o foco agora é no bem-estar de seu filho.