Leandro Hassum comemora nascimento de primeira neta

O humorista Leandro Hassum de 51 anos se tornou vovó e fez uma postagem nas redes sociais para comunicar seus seguidores. A filha do comediante, Pietra Hassum, deu á luz nesta sexta feira (4), á Aurora, fruto do relacionamento com o artista Caio Hara.

"Seja bem-vinda. 04/10/2024. É linda!", postou Leandro em seu Instagram.

O ator havia anunciado a gravidez da filha em maio deste ano, e na ocasião se declarou para ela e o genro: "É isso, vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó. Te amo filha e vou mimar muito minha linda neta. AURORA, sim, bisavó, homenagem à tataravó Aurora que está lá do céu abençoando muito. Parabéns ao papai, Caio, e aos também vovós, obrigado pelo filho que agora também é meu filhão", disse Leandro na época.