Marido de Isabel Veloso diz que tumor cresceu durante gravidez: 'Preocupados'

Na madrugada de ontem (4), Lucas Borba, marido da influenciadora Isabel Veloso, desabafou em suas redes sociais sobre o estado de saúde da esposa. Ele revelou que o tumor de Isabel cresceu em alguns lugares considerados preocupantes.

“Hoje, o novo laudo mostrou que o tumor, que não faz parte da minha esposa, mas está nela, cresceu em alguns lugares preocupantes e como estamos esperando o Arthur, nos deixa mais preocupados ainda!”, destacou Lucas.

Além do desabafo, ele rebateu críticas de seguidores: “O que eu sinto por todos aqueles que zombaram e humilharam Isabel, acusando-a de mentir para ganhar fama, é desprezo e ódio. Todos, sem exceção, irão pagar por isso!”.

Isabel Veloso

A influenciadora, que ganhou destaque na internet ao mostrar sua luta contra um câncer de Linfoma de Hodgkings, está grávida do primeiro filho do casal, Arthur. No final de agosto, Isabel anunciou que não tem mais um tempo determinado de vida e que, agora, está apenas em estado de cuidados paliativos.

Em março deste ano, ela chegou a anunciar que havia recebido um prognóstico de vida de seis meses. Muitos internautas criticaram a influencer por engravidar durante o tratamento para uma doença sem cura.