Eliana explica porque dorme em quarto separado do marido

Eliana comentou relação no programa “Saia Justa”, do GNT - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Eliana, de 51 anos, revelou uma prática inusitada de sua relação com o diretor de TV Adriano Ricco, de 46. Juntos desde 2014, o casal tem o costume de, às vezes, dormir em quartos separados. Eliana comentou o assunto durante uma edição do programa "Saia Justa", do GNT, que ela apresenta desde agosto.

O motivo, segundo a apresentadora, é o ronco do marido. "Às vezes, acontece lá em casa [dormir em quartos separados] e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal. Tem a ver com eu preciso trabalhar amanhã ou ele precisa e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco, que eu realmente não consigo dormir. Incomoda", contou Eliana.



De acordo com a apresentadora, ela costuma ter o sono "leve" e, por isso, o "problema sonoro" do marido costuma ser um problema. "Já tinha o sono leve por causa da maternidade. Qualquer coisa acordo e a menopausa trouxe essa alteração também. Levanto na madrugada, vou ao banheiro, vejo as crianças, bebo água e depois volto a dormir", contou Eliana.

Eliana e Adriano estão juntos há dez anos e são pais de Manuela, de 7 anos. Atualmente, ele é diretor na Globo e trabalha no reality show The Masked Singer Brasil.