Filha de Neymar e Bruna Biancardi celebra primeiro aniversário em resort de luxo na Arábia Saudita

O primeiro aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, será comemorado em um luxuoso resort na Arábia Saudita, com a presença de familiares e amigos. A celebração acontece na ilha Ummhat, conhecida como as "Maldivas da Arábia Saudita", no St. Regis Red Sea Resort. Bruna compartilhou detalhes da festa nas redes sociais, mencionando que o tema já estava escolhido, mas que a data e preparativos foram decididos posteriormente. Mavie também terá uma segunda festa no Brasil, em novembro, quando Neymar voltará ao país após uma folga.

O resort oferece uma infraestrutura luxuosa, incluindo carrinhos de golfe para locomoção, suítes e bangalôs sobre a água. Para famílias, há ainda uma ampla vila à disposição. Bruna compartilhou nos stories do Instagram que os convidados já haviam chegado ao local e que a celebração seria prolongada: "Vamos passar mais dias com a família e amigos para comemorar o primeiro ano dela", disse.

O tema da festa já estava decidido há algum tempo, mas Bruna revelou que o maior desafio foi escolher a data e organizar os demais preparativos. Em resposta a um seguidor, ela disse: "Sim! Já temos o tema [risos], mas estávamos esperando definir a data para ajustar o restante."

De acordo com informações do Gshow, Mavie também terá uma festa no Brasil. Neymar, que recentemente se recuperou de uma lesão no joelho e já voltou aos treinos no Al-Hilal, conseguiu uma folga para o mês de novembro, quando retornará ao Brasil para comemorar novamente o primeiro aniversário da filha.