Deputado Federal pede investigação sobre declarações de ex-namorado de Bia Miranda sobre interrupção de gestação

O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) solicitou formalmente ao Ministério da Justiça uma investigação sobre as declarações feitas pelo influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, ex-namorado da influenciadora Bia Miranda. Sant’Anna afirmou que ela interrompeu a gestação do filho do casal, o que gerou controvérsias. Donato quer que seja apurado se as falas de Gato Preto configuram apologia ao crime, conforme informações do colunista Igor Gadelha, do jornal Metrópoles.



Bia Miranda nega ter interrompido a gestação



Gato Preto gerou polêmica nas redes sociais ao afirmar que a ex-namorada, Bia Miranda, que já tem um filho de 3 meses, interrompeu a gravidez. Porém, rapidamente, a influenciadora veio a público para esclarecer que não realizou o aborto, “Interrompi não, tô grávida ainda”, disse em entrevista.

Relembra a polêmica da gravidez

Depois do relacionamento do casal chegar ao fim, também envolto em polêmicas, por parte de Gato Preto, foi a vez de Bia Miranda chocar o público, quando anunciou a gravidez nas redes sociais. O que foi encarado por muitos fãs como estratégia de marketing. Mas para certificar de que a gravidez era verdadeira, Bia compartilhou fotos dos testes de gravidez.

Porém a situação ficou ainda mais difícil quando a influenciadora, no dia seguinte do anúncio, apareceu publicamente avaliando as chances de interromper a gestação. Na ocasião, ela argumentou: “Estou de uma semana, ainda é um feijãozinho pequeninho", mostrando sua indecisão e receios.