Dia de São Francisco de Assis: São Gonçalo Niterói e Itaboraí celebram com missas e festejos; Confira

São Francisco de Assis é celebrado todos os anos no dia 4 de outubro - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (4), é comemorado o Dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais populares e admirados da Igreja Católica. Padroeiro dos animais e da natureza, São Francisco é conhecido também por ser o santo dos pobres.

Celebrado no dia 4 de outubro, data que marca o aniversário de sua morte, que ocorreu em 1226, São Francisco é especialmente conhecido por sua renúncia aos bens materiais e por seu compromisso com a pobreza voluntária. Ele fundou a Ordem Franciscana, também conhecida como Ordem dos Frades Menores, que se dedicava à pregação, à vida de oração e ao serviço aos mais necessitados. Seu exemplo de humildade e amor pelos menos favorecidos inspirou muitos ao longo dos séculos.

São Francisco também é lembrado por seu profundo amor pela criação de Deus. Ele é considerado o padroeiro dos animais e do meio ambiente, e sua conexão espiritual com a natureza é retratada em várias histórias, como a famosa “Bênção de São Francisco”, na qual ele louva a Deus pela criação de todas as criaturas.



No Dia de São Francisco de Assis, igrejas de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí realizam missas e festejos para celebrar a data.

Confira locais e horários das celebrações:

SÃO GONÇALO

. Igreja São Francisco de Assis

- Local: Rua Maria do Nascimento, 151, Jóquei, São Gonçalo

- Data: Sexta-feira (4)

- Horários: 18h30 - Procissão / 19h - Missa Solene e logo após, barraquinhas e o tradicional "bolo do padroeiro"

. Paróquia Santo Antônio da Covanca



- Local: Av. Gouveia, lotes 14 e 15, Vila Lage, São Gonçalo

- Data: Sexta-feira (4)

- Horário: 19h30 - Santa Missa e logo após, cantina

NITERÓI



. Paróquia Porciúncula de Santa'Ana

- Local: Avenida Roberto Silveira, 265, Icaraí, Niterói

- Data: Sexta-feira (4)

- Horários: 8h, 15h e 18h - Missa / 9h30, 10h30, 14h e 16h30 - Benção dos animais / Exposição de imagens durante todo o dia

. Paróquia São Francisco Xavier



- Local: Rua General Rondon, s/n, São Francisco, Niterói

- Data: Sexta-feira (4)

- Horário: 9h - Benção dos animais na Praça Dom Orione (ao lado da Igreja Matriz)

ITABORAÍ



. Paróquia São Francisco de Assis

Local: Rua Domingos Sales, lotes 1 e 2, quadra 10, Apollo II, Itaboraí

Data: Sexta-feira (4)

Horários: 8h e 19h - Missa Solene