Filipe Luís estreia como técnico do Flamengo e promete time ofensivo: "Meu modelo de jogo é de muito ataque"

Filipe Luís concedeu sua primeira entrevista como novo técnico do Flamengo após o treino do time nesta segunda-feira (30). A entrevista foi dada à Fla TV, onde o ex-lateral relembrou sua aposentadoria no ano passado, o período em que trabalhou na base e o que pretende alcançar com sua chegada ao profissional.



“Meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que possamos ver isso em campo representado o mais rápido possível”, disse à Fla TV.

Após sua aposentadoria, Filipe Luís deu um novo rumo à sua carreira, desta vez como treinador do sub-17 do Flamengo. O árduo trabalho do novo técnico e dessa categoria resultou na conquista da Copa Rio contra o Vasco, com um aproveitamento de 85%. A situação não foi muito diferente quando Filipe Luís comandou o sub-20, pois a equipe se sagrou campeã contra o Internacional, com um aproveitamento de 65%.



O novo técnico afirmou que a experiência no sub-17 foi fundamental para ele entender o que é ser treinador. Durante o período nesse cargo, ele pôde colocar em prática treinamentos, montar sua comissão técnica e aprender mais sobre a função.

“Essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo”, disse.

Sobre seu estilo de jogo, Filipe Luís não hesitou em afirmar que o Flamengo jogará de forma ofensiva, buscando o gol e pressionando os adversários.



“Meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque. Já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, eu já tenho uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar a minha ideia em prática. É diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols”, afirmou.