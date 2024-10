Saiba mais sobre a Doença de Crohn, condição que fez Evaristo Costa perder 22 quilos em três semanas

O jornalista Evaristo Costa, de 48 anos, compartilhou sua experiência vivendo com a Doença de Crohn, condição crônica que afeta o sistema gastrointestinal. A enfermidade é considerada grave e fator de risco para a estimulação de um câncer de intestino, mas no caso do apresentador, ela não apresenta nenhuma razão para o desenvolvimento do quadro.

Em entrevista para o PodCringe, o jornalista afirmou que perdeu mais de 20 quilos em apenas três semanas por conta dos medicamentos. "Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas", destacou. Na sequência, Evaristo pontuou que sente que está definhando pela perda de peso repentina.

A doença não possui cura | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Leia mais:

Conta de energia elétrica fica mais cara a partir de hoje

Bia Miranda desiste de interromper a gravidez e dá sinais de reconciliação com Gato Preto

A doença



Entre os sintomas mais comuns da condição estão: diarreia crônica, dor abdominal, febre, perda de peso, sangramento retal e fístulas (pequenos canais que conectam indevidamente partes do intestino). Em certas ocasiões, as consequências podem se expandir para artrite, desenvolvimento de erupções cutâneas ou doenças fúngicas dolorosas e avermelhadas nas pernas, olhos inflamados e aftas.

O diagnóstico ocorre por meio da realização de testes laboratoriais, exame físico e análise do histórico clínico do paciente. Apesar de ser mais comum entre pessoas de 20 a 30 anos, a enfermidade por acontecer em qualquer idade.

A doença não tem cura definitiva, mas sim medicamentos que ajudam a manter os sintomas amenizados e a inflamação controlada. Dependendo da gravidade da condição, o paciente pode precisar de cirurgia e de medicamentos imunossupressores. Além disso, cuida da alimentação e da saúde é fundamental para contribuir com o tratamento.