Alfinetada? Andressa Suita aparece com taça de vinho após reportagem sobre Gusttavo Lima

No último domingo (29), Andressa Suíta, esposa de Gusttavo Lima, gerou polêmica entre os seus seguidores. Após reportagem sobre investigações contra o sertanejo, a influenciadora compartilhou uma foto tomando uma taça de vinho enquanto assistia um vídeo do cantor na televisão.

O programa global exibiu uma matéria sobre as acusações judiciais enfrentadas por Gusttavo. Ele é alvo da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais. A ação é a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

Story compartilhado pela influenciadora | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Os internautas interpretaram a postagem como uma possível indireta de Andressa ao caso. “O deboche é bom mesmo, porque quando a casa cair a vergonha é dobrada”, “A certeza da impunidade, já que tem amigos de alto escalão, né?” e "Com medo sim, perder a pose jamais" foram alguns dos comentários feitos por seus seguidores.

Porém, fãs do casal os defendem nas redes sociais e ironizam a situação: "Cara vocês têm muita inveja viu! Aff! Só acreditam no que a internet fala", "Vai fazer o quê? Quem não deve, não teme. Vai, Gu! A vitória é sua" e "Falam, falam e fariam igual se tivessem a oportunidade".



Vale lembrar que o nome de Andressa Suíta não apareceu durante as investigações, isso porque, nos papéis, ela e Gusttavo estão divorciados. Nos documentos que Nivaldo Lima, nome verdadeiro do cantor, enviou para seus advogados a fim de constituir sua defesa após o decreto de prisão preventiva (e revogada) na segunda-feira (23) o estado civil do sertanejo consta como divorciado. "Nivaldo Batista Lima, brasileiro, natural de Presidente Olegário-MG, nascido aos 03/09/1989, cantor e compositor, divorciado, mostra o documento. Mesmo assim, os dois continuam aparecendo juntos em eventos e redes sociais.