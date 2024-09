Google vai bloquear anúncio de bets irregulares no Brasil

Após inundarem a internet brasileira nos últimos meses, os anúncios de sites de aposta online vão mudar nesta segunda (30). O Google anunciou que vai impedir que as "bets" não registradas no Ministério da Fazenda divulguem sua publicidade na plataforma a partir de amanhã (30). A mudança segue os parâmetros exigidos por uma portaria da pasta do Governo, que dedicou os últimos dias a alinhar uma série de medidas para regularizar o funcionamento dos sites de aposta esportiva e jogos de azar online.

A portaria pretende suspender o funcionamento de bets que não pediram autorização formal para operar no Brasil. Elas devem deixar de funcionar a partir de terça-feira (01), segundo o Ministério da Fazenda. A pasta defende a suspensão como uma forma de separar as companhias "sérias" dos grupos que atuam de forma criminosa no país. Recentemente, serviços do tipo estiveram no centro de investigações envolvendo esquemas de lavagem de dinheiro.

Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) na última semana revelou que, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram cerca de 68 bilhões de reais em apostas online. O valor representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Uma estimativa da Confederação aponta que as bets podem gerar um prejuízo de 117 bilhões de reais aos estabelecimentos comerciais brasileiros.