Ana Hickmann ganha processo na Justiça e ex-marido terá que pagar dívida para banco

A modelo e apresentadora Ana Hickmann venceu uma ação na Justiça contra seu ex-marido, Alexandre Correa. A decisão veio após ela alegar que suas assinaturas foram falsificadas em documentos e empréstimos bancários. O banco Bradesco identificou que os acordos assinados na agência bancária não eram legítimos.

Segundo apurado, o responsável pelas falsificações foi o próprio Alexandre Correa. Diante disso, o banco decidiu não prosseguir com a ação contra Ana Hickmann, referente a um empréstimo de R$ 5 milhões feito em nome da apresentadora.

Em documentos divulgados em primeira mão pela “Veja” , a instituição financeira pede:“[…] postula o credor pela suspensão dos autos em relação à executada Ana Lucia Hickmann, com fundamento no art. 921 1c/c art. 313, inciso VI2, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, visando o prosseguimento do feito em face do executado Alexandre Bello Correa, requer a expedição do mandado de citação, a ser cumprido via oficial de justiça”.



Como resultado, Alexandre será responsável pelo pagamento da multa à Valecred.



Vale ressaltar que o fim do casamento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann foi marcado por turbulências. Na época, a modelo revelou que sofria violência patrimonial, psicológica e física, e que demorou para pedir o divórcio por falta de coragem.