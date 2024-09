Motorista de aplicativo é agredida por passageiro que se recusou a pagar a corrida

A motorista de aplicativo Larissa Freire foi agredida com um "mata-leão" por um passageiro após discussão sobre o pagamento da corrida. Uma câmera dentro do carro registrou todo o caso, que aconteceu em Osasco, em São Paulo, no último sábado (21).

A violência aconteceu após o passageiro, que estava acompanhado de sua esposa e sua filha, pedir para fazer o pagamento na próxima viagem. Larissa recusou o pedido, já que a prática não é permitida pela Uber, empresa de carros por aplicativo. Inclusive, no vídeo divulgado em suas redes sociais, a jovem aparece ligando para empresa no momento Ao receber a resposta negativa, o homem expulsa a esposa e a criança do veículo, e chama a motorista de "maluca".

No momento que sai do carro, ele deixa cair o seu celular, que foi prontamente recolhido por Larissa. Após colocar o aparelho no banco do carona, a motorista dá partida e sai dirigindo pela rua. O homem percebe, volta, e consegue entrar no automóvel ainda em movimento. Nesta hora, ele imobiliza a jovem com uma chave de braço, pega o celular e sai do veículo. Já na rua, ele chuta duas vezes a porta do carro enquanto xinga a motorista. Segundo a condutora, sua pretensão era levar o aparelho até a delegacia e devolver para ao passageiro lá.

A condutora do automóvel registou um boletim de ocorrência como lesão corporal e dano 5.º Distrito Policial da cidade de Osasco, e encaminhado na sequência ao 4.º DP. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal e uma perícia no carro da vítima.



De acordo com a Uber, o homem teve sua conta banida do aplicativo. Além disso, a empresa lamentou o caso, disse estar colaborando com as investigações e confirmou que não existe a opção de 'pagar na próxima'. "O app apenas permite que o motorista informe as situações em que o usuário não honrou o pagamento. Isso cria um débito na conta do usuário, mas é uma opção do motorista, não uma escolha que cabe ao usuário", destacou.