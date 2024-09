Polícia Civil prende cinco integrantes de quadrilha que aplicava o golpe "Boa noite, Cinderela"

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (26), cinco integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe “Boa noite, Cinderela”. A última vítima registrada, foi um turista holandês que precisou ser internado.

Os presos, um homem e quatro mulheres, foram capturados em Benfica, na Zona Norte do Rio, e autuados pelos crimes de roubo e associação criminosa. A ação ocorreu em parceria entre a Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat) e a 34ª DP (Bangu).

Segundo as investigações, a vítima estava hospedada em um hotel, em Ipanema, Zona Sul da cidade, onde foi drogada por duas mulheres. As criminosas levaram o celular da vítima, que estava cadastrado no cartão de crédito virtual. Os envolvidos realizaram compras em um shopping da região, mas pouco tempo depois, foram presos, ainda de posse do aparelho.



O turista holandês, vítima da quadrilha, foi internado em um hospital da Zona Sul da cidade, mas já recebeu alta. O homem reconheceu as mulheres responsáveis por aplicar o golpe.