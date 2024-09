Popó acerta "cadeirada" em adversário argentino; Entenda

O encontro entre o tetracampeão "Popó" e “El Chino” Miranda foi, no mínimo, tenso - Foto: Reprodução/Combate

O encontro entre o tetracampeão "Popó" e “El Chino” Miranda foi, no mínimo, tenso - Foto: Reprodução/Combate

A coletiva do 'Fight Music Show' (FMS), evento no qual que Popó irá participar, foi marcado por troca de farpas e até mesmo "cadeirada". O caso aconteceu na última quinta-feira (26), em São Paulo, num momento onde os adversários fazem a famosa "encarada".

O encontro entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas, que vai lutar contra Jorge “El Chino” Miranda, foi, no mínimo, tenso. Durante a "encarada", os dois chegaram a encostar as cabeças, com direito a um empurrão de El Chino em Popó.

Leia mais

Bruna Biancardi mostra quadro inspirado em foto com Neymar e a filha Mavie

Frustrada: Gracyanne Barbosa perdeu trabalho por não emagrecer 10 Kg



Mas os ânimos se alteraram mesmo quando o adversário de Popó ameaçou rasgar uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol. O baiano pegou uma cadeira que estava no fundo do palco e atirou contra El Chino.



Sobre o evento:

O FMS 5 acontece no dia 12 de outubro, no ginásio do Canindé, em São Paulo. A TV Globo e o Combate fazem a transmissão da partida.

. Popó x El Chino no FMS 5

- Data: 12 de outubro de 2024 (sábado)

- Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

- Local: Ginásio do Canindé em São Paulo (SP)

- Onde assistir: TV Globo e Combate

. Card do FMS 5

- Acelino ‘Popó’ Freitas x Jorge ‘El Chino’ Miranda

- MC Livinho x Fe Alves

- Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

- Lucas Viana x Hadballa

- Thomaz Costa x Lucas Penteado

- Rey Physique e Capial x Pobre Loco e Jr Dublê

- Esquiva Falcão x Morramad Araújo

- Iago Freitas x Paulo Roberto