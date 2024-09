Frustrada: Gracyanne Barbosa perdeu trabalho por não emagrecer 10 Kg

A fisiculturista Gracyanne Barbosa, de 41 anos, comentou em suas redes sociais, que está frustrada por perderum trabalho internacional. O motivo: ela não conseguiu emagrecer 10 Kg.

"A última refeição da gata! São 150g de frango e repolho", detalhou, enquanto comia, dizendo que a quantidade ingerida "é nada" se comparada à que costuma comer. "Eu falei para vocês que estava querendo emagrecer 10kg para um trabalho fora do país, e eu não consegui. Muzy (Paulo), médico responsável por sua preparação física] reduziu minha alimentação, minha dieta, em muita coisa, e eu emagreci apenas 2kg em três semanas", explicou a influenciadora.

Ao longo do vídeo, Gracyanne desabafa sobre ter passado fome no decorrer do processo, uma vez que ela não esconde seu grande apetite. "Perdi o trabalho. Falei para vocês que estou um pouco frustrada porque fiz tudo direitinho na parte da alimentação. Fiquei passando muita fome, e ainda estou porque continuo fazendo essa dieta restrita. Ainda não acostumei, mesmo na terceira semana. Achei só que dei uma desinchada e estou um pouco mais seca", disse.



Há pouco tempo, ela afirmou que não trapaceia sua dieta com comidas consideradas não saudáveis, porém a maior dificuldade é continuar com a quantidade estipulada para cada refeição.

"Vocês perguntam: 'mas você nunca sai da dieta, não come um sanduíche, uma pizza?'. Eu não tenho vontade mesmo de comer fora dos alimentos que já como, só que tenho muita fome. Muitas vezes estou ali com a comida pesadinha, certinha, e eu como duas [marmitas], e às vezes mais. Às vezes, no domingo, refeição livre, eu tenho muita fome. Sou capaz de comer 1kg de arroz, 600g de frango e mais 20 ovos", alegou.