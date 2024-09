Homem é morto dentro de boate em São Pedro da Aldeia

Um homem foi morto a tiros dentro de uma boate no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na madrugada desta quinta-feira (26).

De acordo com as informações, por volta das 6h, dois homens encapuzados chegaram em uma moto ao local e iniciaram os disparos contra a vítima, que tentou se esconder no interior do estabelecimento, mas foi atingida pelos tiros e não resistiu aos ferimentos.

A gerente da casa noturna chamou a Polícia Militar após ouvir os disparos e encontrar o corpo dentro do estabelecimento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a perícia já foi realizada na boate.

Segundo as primeiras informações, a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O caso está sendo investigado pela 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que busca identificar os autores do crime. Testemunhas já estão sendo ouvidas, e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. Até o momento, a motivação do crime ainda é desconhecida.