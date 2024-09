Humberto Martins desmente boatos de que teria mal de Parkinson

O ator Humberto Martins usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira (25) para se pronunciar sobre os rumores de que estaria enfrentando um quadro de Mal de Parkinson. O artista desmentiu os boatos e garantiu que está bem.

"Desde 2021 tem rodado por aí no YouTube, e é preocupante porque minha irmã tem uns 80 anos e me enviou mensagem preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: ‘Não se isole, amamos muito você’. Eu apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho e de cuidados com a minha vida", disse o artista.

Ele também agradeceu as mensagens de preocupação dos seguidores. "Fiquem tranquilos, está tudo bem. Graças a Deus, isso não procede. Senão eu não estaria aqui desse jeito, fazendo o que faço, e atuando na vida como atuo. Graças a Deus estou bem. Isso não é verdade, tá bom? Só para esclarecer. Fiquem todos tranquilos. Porque os recados preocupantes aqui me fizeram ter a consciência de trazer essa informação para vocês", disse o global.