Corpo do ator Roberto Frota será velado no Memorial do Carmo, no Caju, Rio

O corpo do ator Roberto Frota será velado nesta quarta-feira (25), no Memorial do Carmo, no Caju, no Rio de Janeiro. Não haverá enterro, pois o corpo do artista será cremado. Roberto faleceu na última terça-feira (24), após ser internado no dia anterior devido a uma pneumonia. Ele lutava contra o câncer de pulmão há mais de um ano.

“Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida”, relatou Ângela Vieira em uma homenagem nas redes sociais, confirmando a morte do ator.

Leia também:

Operação Torniquete: Presos integrantes de quadrilha que roubava carros na Zona Norte do Rio

Professora é flagrada prendendo aluno de 5 anos à cadeira com fita adesiva

A carreira de 55 anos de Roberto Frota, possibilitou que ele atuasse nas mais variadas produções, principalmente na Globo, como “Vale Tudo”, “Terra e Paixão”, “Amor Perfeito”, “Vai na Fé”, “Mulheres Apaixonadas”, “Riacho Doce”, “Pedra sobre Pedra”, “Tieta” e “Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foram essas obras que Roberto trabalhou, ele escreveu argumento original do filme “Se Eu Fosse Você” e escreveu o livro Mão de Flor.