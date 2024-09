Lula encontra Fernanda Torres após discurso na ONU

Na última terça-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) discursou na 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas(ONU), em Nova York. Após a sua participação, ele encontrou com a atriz Fernanda Torres, protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", produção dirigida Walter Salles e selecionada para representar o Brasil no Oscar.



Um vídeo do encontro foi publicado nas redes sociais oficiais do presidente. “Olha, um prazer ter te ouvido hoje”, afirmou a atriz na publicação.





Na última segunda-feira (23), o filme foi anunciado como o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na maior premiação de Hollywood. A produção é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história de Eunice Paiva. Casada com o deputado Rubens Paiva, ela esteve ao seu lado quando o parlamentar foi cassado e exilado em 1964, durante a Ditadura Militar.

Mãe de cinco filhos, Eunice passou a criá-los sozinha quando, em 1971, o marido teria sido capturado por agentes da ditadura, torturado e morto. Seu corpo nunca foi recuperado. Em meio à dor, ela se reinventou, voltou a estudar, tornou-se advogada e defensora dos direitos indígenas. O filme irá estrear no Brasil no dia 07 de novembro.