Professora é flagrada prendendo aluno de 5 anos à cadeira com fita adesiva

Uma professora foi flagrada por câmeras de segurança prendendo um aluno de 5 anos à cadeira com fita, após a criança insistir em permanecer em pé durante a aula. O caso ocorreu em março deste ano, mas as imagens só vieram a público agora. O caso conteceu no interior de uma escola bilíngue, no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro.



De acordo com Ananda Bispo de Souza, mãe da criança, em entrevista ao canal de televisão SBT nesta terça-feira (24), a instituição escolar não deu a devida seriedade ao caso, aplicando apenas uma advertência verbal à professora. “A coordenadora me mostrou a imagem no celular. Minha sogra, que é advogada, pediu uma reparação. A escola respondeu com uma ata de reunião dizendo que conversaram com a professora e aplicaram uma advertência verbal”, disse a mãe.

Segundo informações da reportagem, a docente alegou que a ação foi uma “brincadeira infeliz” e permanece dando aulas na escola. A mãe lamentou o posicionamento da instituição em permitir que a professora continuasse lecionando e comentou sobre como a atitude afetou o emocional do filho. “Ele ficou chateado, triste, porque só ele foi amarrado e os amiguinhos riram. Eu não sentia mais segurança em deixar meu filho com essa professora”, confessou Ananda.



A criança continuou frequentando a escola por um tempo, mas, depois do ocorrido, pediu para sair. Atualmente, o menino recebe acompanhamento terapêutico. Devido à falta de atitude da instituição escolar em punir a docente, os pais da criança entraram com uma ação judicial por danos morais, pedindo indenização no valor de R$ 72 mil. Além disso, a investigação do caso está sob responsabilidade da 23ª DP (Méier).