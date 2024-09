Operação Torniquete: Presos integrantes de quadrilha que roubava carros na Zona Norte do Rio

Os agentes também apreenderam três pistolas e um veículo, que havia sido roubado no último dia 21, no bairro Méier - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Os agentes também apreenderam três pistolas e um veículo, que havia sido roubado no último dia 21, no bairro Méier - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (24/09), quatro integrantes de uma das principais quadrilhas de ladrões de carros da Zona Norte do Rio. Um adolescente também foi apreendido. Os agentes também apreenderam três pistolas e um veículo, que havia sido roubado no último dia 21, no bairro Méier.

A Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio (Dairj), a 23ª DP (Méier), a 24ª DP (Piedade), a 25ª DP (Engenho Novo) e a 26ª DP (Todos os Santos) participaram da ação, que é parte da 2ª fase da "Operação Torniquete", cujos objetivos são coibir roubos de cargas e de veículos no Rio de Janeiro e reduzir os índices de criminalidade.

Leia também:

Colisão entre carro e ônibus interrompe parcialmente o trânsito na BR-101, em São Gonçalo

"Volta para casa, filha!" Mãe suplica pelo retorno de adolescente desaparecida em São Gonçalo

O grupo estava planejando roubar outros veículos quando foi detido no bairro Piedade, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, os integrantes da quadrilha são do Complexo do Alemão e costumam se juntar com criminosos do Complexo do Lins, na mesma região, para praticarem os assaltos.