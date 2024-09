Andressa Urach revela mudança na produção conteúdo adulto para cuidar da saúde mental

Eterna vice miss bumbum e atualmente criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach afirmou que não fará mais vídeos com participações de outros influenciadores até o ano que vem. A modelo publicou um comunicado para seus seguidores nesta segunda feira (23), o motivo seria cuidados com a saúde mental.

"Gostaria de pedir desculpa para todos os criadores de conteúdo que já estão com datas agendadas para gravar comigo esse ano. Vou precisar cancelar todas gravações já agendadas, preciso de férias dos conteúdos de colaboração. Por causa da troca de energia que acontece em cena!”, escreveu Urach.

Em seguida, ela falou sobre a morte recente de um familiar e sobre seu atual estado emocional: “Perdi recente uma tia minha que eu amava muito e não estou bem psicologicamente. Estou fazendo acompanhamento com psicólogo semanalmente. Para lidar com as minhas emoções”.

Ela continuou o comunicado, informando como ficará sua produção de conteúdo até o fim do ano: “Continuarei produzindo conteúdo adulto sozinha e com meu namorado para as plataformas, e postando todas as gravações que já estão gravadas e programadas. Mas com criadores de conteúdo este ano não vou mais gravar”.

Andressa encerrou a postagem com um desabafo: "Preciso cuidar da minha saúde mental, não estou bem! E estou em uma fase bem delicada da minha vida!".

No fim de agosto, a modelo já havia passado por uma outra situação difícil, enquanto gravava cenas de sexo com outro produtor de conteúdo, Andressa começou a passar mal, sentindo fortes dores de cabeça e ficou com a pressão arterial elevada. Na ocasião, Urach optou por ignorar as dores e continuar a cena, depois ela relatou a situação para seus seguidores, afirmando que estava bem.