Duda Santos e José Loreto são flagrados aos beijos no Rock in Rio

Atualmente, José Loreto atua na novela "No Rancho Fundo", que retornará em 4 de novembro por "Garota do Momento", na qual Duda Santos dará vida ao personagem principal - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Os atores Duda Santos, de 23 anos, e José Loreto, de 40 anos, foram vistos aos beijos no show de Mariah Carey, no último dia do festival de música Rock in Rio 2024, neste domingo (22). O momento foi registrado por fotógrafos que estavam no local, revelando o clima de romance entre os

A atriz mantém um bom relacionamento com José Loreto, pois, em maio deste ano, ela foi convidada para a festa de aniversário de 40 anos do ator.

Atualmente, José Loreto atua na novela "No Rancho Fundo", que retornará em 4 de novembro por "Garota do Momento", na qual Duda Santos dará vida ao personagem principal. A nova obra da Globo é de autoria de Alessandra Poggi, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grim