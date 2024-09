Academia Brasileira de Letras inaugura mural em homenagem aos 185 anos de Machado de Assis

Nesta segunda-feira (23), a Academia Brasileira de Letras inaugura um mural em homenagem aos 185 anos de nascimento de Machado de Assis, escritor brasileiro do século XIX. A obra faz parte do projeto “Negro Muro”, que produz grandes murais para valorizar o legado de figuras negras do Rio de Janeiro e do Brasil.

O mural apresenta 150m² e foi elaborado desde 2023, quando surgiu a ideia de criá-lo. A pintura será feita à mão e contará com elementos visuais que remetem ao Rio de Janeiro da época e pessoais do escritor. Vale lembrar também que Machado foi um dos fundadores da ABL e a presidiu por 10 anos.

Mural tem 150m² | Foto: TV Globo

A inauguração oficial, às 15h30, contará com apresentação especial com mesa redonda e performances musicais. Ela irá acontecer na Avenida Presidente Wilson, número 203, no centro do Rio de Janeiro.