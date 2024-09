Carol Peixinho revela detalhes da relação com Thiaguinho: "A gente nunca brigou"

Em entrevista ao canal da amiga Hariany Almeida, no Youtube, a influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho, discreta em relação à vida pessoal, deu detalhes sobre a relação com o namorado, o cantor Thiaguinho. Carol afirmou que, em três anos de namoro, nunca houve uma briga.

"Meu relacionamento com o Thiago é muito maravilhoso. A gente fez três anos agora em agosto e engraçado, ele me escreveu uma carta no dia e falou: 'você tem noção que a gente nunca brigou?'. Existem as conversas, os ajustes, mas a gente nunca brigou e eu nem sabia que existia relacionamento assim", contou Carol.

Na sequência, Hariany ressaltou sobre mulheres serem acostumadas com relacionamentos tóxicos, e Peixinho concordou, mas agradeceu por ter vivido experiências ruins em outros relacionamentos. Ela frisou que cresceu como mulher devido aos momentos de vida e amorosos que passou.



Peixinho ainda abriu o jogo sobre os planos do casal. "Como qualquer outro relacionamento, que se tem quereres, amor, um relacionamento seguro, a gente querem ampliar isso. Formar nossa família, casar, está super nos nossos planos. Estamos felizes, vivendo um dia de cada vez, bem, em harmonia", explicou a influenciadora.

Embora tenham assumido publicamente o romance somente no início de 2022, o casal está junto desde agosto de 2021.