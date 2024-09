Tias de Raquel e Davi Brito se revoltam com comentários polêmicos feitos em A Fazenda 16

Raquel Brito, irmão do vencedor do BBB24 Davi Brito e participante de A Fazenda 16, tem dado o que falar. Isso se deve a declarações polêmicas que ela deu sobre as suas tias.

A influenciadora afirmou que vivia em condições precárias antes da vitória de Davi no Big Brother Brasil. De acordo com ela, suas tias e parentes não ajudavam sua mãe, Elisângela Brito, e, inclusive, os excluía de eventos da família. “Eu tenho uma tia, que ela tem casa na praia, eu só fui agora porque meu irmão entrou no reality. Tenho uma tia que tem condição, que tinha casa fechada e minha mãe morava num barranco caindo a casa. Abriu minha visão. Minha mãe nunca teve essa ligação com familiar distante”, afirma Raquel.

Resposta dos familiares

Bethy Brito, irmã de Elisângela, acusou a sobrinha de tentar ser alguém que não é e a acusou de agredir a própria mãe depois da vitória de Davi no reality global. Ela se defendeu das acusações de ter se aproximado por interesse. “Ela está querendo convencer vocês que é uma menina doce, uma menina boa. Uma menina que tem três meses, quando o Davi saiu do programa, bateu na mãe, chutou a mãe, pegou o celular para dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela, isso no reality ela não vai dizer, que ela não é maluca”, pontuou.

Ela também afirmou que Elisângela foi a primeira da família que teve melhores condições de vida, inclusive, revelou que Raquel e Davi estudaram em colégio particular na infância. Porém, ela teria perdido tudo após o divórcio para viver um romance com uma pessoa mais nova.

Outra tia de Raquel, Rosângela Brito, gravou um vídeo desabafando e afirmando que todos da família receberam auxílio em momentos de dificuldade. “Ela recebeu ajuda, sim. Minha mãe que não está em vida aqui, tirava da boca dela para dar a ela. Cedeu a própria casa, para ela morar com o bebê no colo”, disparou a mulher”, destacou.



Por fim, a prima dos influenciadores, Joyce Brito, publicou uma série de fotos, vídeos e até áudios da família reunida em diferentes momentos, incluindo na casa de praia. “Tá mentindo como sempre mentiu, mentirosa. Digo, mais, ‘Ah quer prejudicar a Raquel’, eu não, ela quer se prejudicar sozinha, vaso ruim quebra só”, relatou.

Mãe de Raquel e Davi

Após as falas de suas irmãs, Elisângela Brito, mãe de Raquel e Davi, publicou um comunicado de seus advogados negando as falas feitas e dizendo que é um discurso “imoral e sensacionalista”. “Com o objetivo de denegrir a imagem da Senhora Elisângela e os seus filhos, destilando ódio e vingança de forma gratuita”, dizia a mensagem.