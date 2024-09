Paolla Oliveira é detida em Paris após perder passaporte

No último domingo (22/09), a atriz Paolla Oliveira foi detida no aeroporto da França após perder seu passaporte. A artista compartilhou tudo com os seus seguidores nas redes sociais.

Paolla foi a Paris para acompanhar o Paris Fashion Week 2024, evento de moda de grife que acontece anualmente. "Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", afirma a atriz. Ela completou dizendo que quase foi deportada antes de conseguir a liberação e entrar no país.

O caso aconteceu no mesmo dia que o seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, se apresentou no Rock in Rio 2024 com uma performance em homenagem à cantora Alcione.