Cidade de São Gonçalo comemora aniversário de 134 anos com desfile grandioso

A emoção tomou conta das ruas de São Gonçalo neste domingo (22), durante o desfile em comemoração aos 134 anos da cidade. Milhares de pessoas se reuniram para celebrar a história e a cultura local. Dezenove escolas municipais, instituições civis e representantes das Forças Armadas, puderam representar os diferentes setores da sociedade gonçalense.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o tradicional festejo foi realizado no Centro, das 8h às 11h, após dois anos de interrupção nas comemorações por conta da pandemia de Covid-19, em 2020 e 2021.

Como de costume, a concentração começou às 7h, na Rua Coronel Serrado. Já às 8h, foram hasteadas as bandeiras, pelas mãos do prefeito Capitão Nelson (PL) e do Presidente da Câmara de Vereadores, Piero Cabral (Republicanos) e deu-se início à parada de apresentações, que foi embalada pelas batidas de diferentes corporações musicais das escolas participantes.

1/4 Prefeito Capitão Nelson | Foto: Layla Mussi

2/4 Desfile pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

3/4 Desfile pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

4/4 Desfile cívico-militar pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi









Leia também

Hasteamento das bandeiras marca início do Desfile de Aniversário de São Gonçalo; Videos!

Parabéns! São Gonçalo celebra 134 com um espetáculo entre as escolas!



Algumas das principais instituições de ensino do município estiveram por lá, como o C.M. Estephânia de Carvalho, Instituto de Educação Clélia Nanci, além da municipalizada E.M. Profª Marlene Salgado de Oliveira, localizada no bairro Guaxindiba, que recebe o nome de um dos principais nomes da educação do município: D. Marlene Salgado. O Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, legado deixado pela professora Marlene, também esteve presente em mais um ano de desfile.



1/12 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Layla Mussi

2/12 Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO | Foto: Layla Mussi

3/12 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Layla Mussi

4/12 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Layla Mussi

5/12 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Layla Mussi

6/12 Universidade Salgado de Oliveira | Foto: Layla Mussi

7/12 Colégio Municipal Estephânia de Carvalho | Foto: Layla Mussi

8/12 Educandário Cecília Meirelles | Foto: Layla Mussi

9/12 Educandário Cecília Meirelles | Foto: Layla Mussi

10/12 Instituto de Educação Clélia Nanci | Foto: Layla Mussi

11/12 Instituto de Educação Clélia Nanci | Foto: Layla Mussi

12/12 Colégio Municipal Estephânia de Carvalho | Foto: Layla Mussi

























Legado para a educação



Os professores Marlene Salgado e seu marido, Joaquim de Oliveira, marcaram a história da evolução de São Gonçalo. Juntos, eles criaram a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), primeira faculdade do município, e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, ambos na Trindade.

Dando continuidade à tradição do saudoso casal, que sempre desfilava nos aniversários da cidade e mantendo vivo o legado deixado pelos professores, Suzana Barcelos, diretora do Dom Hélder e Sérgio Leite, coordenador do núcleo esportivo do Dom Hélder, estiveram a frente do desfile do colégio na manhã deste domingo (22).

Suzana Barcelos, diretora do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Layla Mussi

"É um legado deixado por D. Marlene e Sr. Joaquim. Nós desenvolvemos juntos um trabalho de muitos anos e continuamos com aquilo em que eles acreditavam. Por isso, estamos aqui para dar continuidade a todo o trabalho que foi criado e que continua sendo desenvolvido. Estar aqui também tem por objetivo fazer nosso alunado entender a importância do civismo desde a infância, passando pela juventude, e poder retratar isso, neste momento, com o aniversário da cidade", declarou Suzana Barcelos, diretora do Dom Hélder.

"Responsável pela estruturação do desfile, Sérgio Leite, coordenador do núcleo esportivo do Dom Hélder, se emocionou com a oportunidade de representar o Dom Hélder e, junto à escola, toda a importância deixada por Marlene Salgado e Joaquim Oliveira.

"É a história de São Gonçalo sendo contada, né? Tudo que D. Marlene e Sr. Joaquim deixaram. Para a gente, é muito emocionante poder estar aqui representando-os através da escola, valorizando esse legado. E poder ver a população presente, prestigiando e aplaudindo, faz tudo valer a pena", afirmou Sérgio Leite.

Suzana Barcelos, Sérgio Leite e o professor Salvador Palmier | Foto: Layla Mussi

População presente



Em mais um ano de desfile, a tradição segue forte entre os gonçalenses, que acordaram cedo neste domingo (22) para prestigiar o evento em homenagem aos 134 anos de emancipação político-administrativa da cidade de São Gonçalo.

Ao lado dos netos Isabela e Miguel, a gonçalense Valdinéia Alves, moradora do bairro Estrela do Norte, falou sobre a importância de manter essa tradição, que em sua família é passada de geração em geração.

Valdinéia ao lado dos netos, Isabela e Miguel | Foto: Layla Mussi

"Acompanho o desfile desde sempre. Sempre trouxe meus filhos e agora trago meus netos, porque acho muito importante valorizar o município onde a gente mora, além de poder prestigiar as escolas e os alunos, que sempre vêm tão empolgados para desfilar", disse.

Para a moradora do Pita, Edna da Silva, estar no evento em comemoração ao aniversário de São Gonçalo, ao lado da família, é também uma forma de valorizar o trabalho da sobrinha, que desfila todos os anos pelo Centro de Referência Municipal em Autismo (CRMA), localizado no bairro Gradim.

" Venho ao desfile há mais de vinte anos, porque a minha família sempre desfila. A minha sobrinha, Evelin Bastos, é diretora do CRM no Gradim, então a gente sempre vem prestigiá-la. Acho muito importante manter essa tradição e valorizar nossas escolas", afirmou Edna, que estava acompanhada de toda a família na manhã deste domingo (22).

1/2 Edna e sua família estiveram presentes no desfile no Centro de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

2/2 Centro de Referência Municipal em Autismo (CRMA), localizado no bairro Gradim | Foto: Layla Mussi





Além das dezenove escolas municipais, também desfilaram, pelos 134 anos de São Gonçalo, policiais militares do 7º BPM, do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); do Corpo de Bombeiros; da Tropa de Reforço da Marinha, do 11º Grupo de Artilharia em Campanha – Forte do Rio Branco, da Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, de agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda AR1BG, entidades da sociedade civil, instituições assistenciais à pessoas com deficiência e motorizados do Auto Relíquias clube e o moto clube São Gonçalo, criado em 1958, que, às 11h deste domingo (22), com chave de ouro, encerrou o desfile ao som do ronco dos motores.

1/10 APAE - Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

2/10 Desfile pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

3/10 Desfile pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

4/10 Desfile pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

5/10 Programa de Saúde Mental, Álcool e outras drogas, de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

6/10 Atletas gonçalenses de jiu-jitsu | Foto: Layla Mussi

7/10 Alunos da Escola de lutas José Aldo | Foto: Layla Mussi

8/10 Desfile pelos 134 anos de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

9/10 Auto Relíquias Clube São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

10/10 Moto Clube São Gonçalo encerrou o desfile na manhã deste domingo (22) | Foto: Layla Mussi