Representatividade: Com o marco de primeira faculdade da cidade, Universo é referência para a população gonçalense

Com a correria do dia a dia e o "modo automático" ligado durante as diversas situações que acontecem no cotidiano, alguns detalhes podem passar despercebidos, como um bom atendimento, uma gentileza, uma ação positiva, um olhar carinhoso e, principalmente, a relação empática que um ser humano pode construir para com o seu semelhante. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO dá continuidade à série de reportagens sob o título: "Eles fazem História", que ressalta, valoriza e enaltece gonçalenses que fazem parte da vida e, literalmente, da história da população e da cidade.

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, A UNIVERSO - Ponto de partida para transformação da educação de ensino superior em São Gonçalo

Referência na cidade de São Gonçalo, onde foi fundada a primeira unidade da instituição, a história da Universidade Salgado de Oliveira, mais conhecida como UNIVERSO, se confunde com a própria história do bairro Trindade, onde está localizada, e também com a história do município, graças à semente de amor à educação plantada e deixada em forma de legado pelo casal de professores Marlene Salgado de Oliveira (fundadora e Reitora da Universo, até maio de 2022, quando faleceu aos 86 anos) e Joaquim de Oliveira (falecido em outubro de 2021, aos 90 anos), que junto à esposa também criou o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, Jaína Ferreira, 77 anos, Reitora da Universo São Gonçalo, Niterói e Campos dos Goytacazes; Suzana Barcelos, 61 anos, diretora do Dom Hélder, e Fábio Tavares, 56 anos, diretor geral da Universo campus São Gonçalo, lembraram o legado de Dona Marlene, que transformou o sonho de proporcionar educação de qualidade para toda a população, em algo que, além de concreto, fez a diferença na vida de milhares de gonçalenses.

Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais Rubem Alves professor e escritor

O INÍCIO DE TUDO - A UNIVERSO

Assim como falar da Universo é falar de São Gonçalo, como sempre deixou claro a Professora Marlene, como gostava de ser chamada, nada melhor do que contar como tudo começou, do processo de estruturação das unidades de ensino até ser reconhecida como referência da educação no município.

Ao lado do marido, Professor Joaquim de Oliveira, Dona Marlene inaugurou a primeira instituição de ensino em 1956, quando, juntos, numa pequena, antiga e "isolada" casa cedida pelo pai da professora, criaram o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, na Trindade. No início, eram apenas 33 alunos e uma vontade imensa de "fazer dar certo" através de dedicação e muito trabalho. Mas com o passar do tempo e algumas modificações, a "casa velha" deu lugar a prédios altos, com salas e laboratórios, e em 1976 foram criados os primeiros cursos superiores de São Gonçalo: formação de professores, pedagogia e letras.

Pequena e antiga casa onde Joaquim e Marlene inauguraram a primeira instituição de ensino | Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Em 1985, a instituição somava dez cursos e transformou-se nas Faculdades Integradas de São Gonçalo. Com a aprovação da carta-consulta, em 1990, iniciou-se o processo de criação da universidade, que foi concretizado após 3 anos. Surgia, em 9 de setembro de 1993, a Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Na época, a instituição contava com dois campi (São Gonçalo e Niterói) e oferecia cursos de pós-graduação em diversas unidades da Federação.

Com base em seu Plano de Expansão e em seu Estatuto, a UNIVERSO abriu, a partir de 1996, os campi de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro, e de Goiânia, no Estado de Goiás. Já em 2000, foi criado o campus de Recife, em Pernambuco. Em julho de 2003, a faculdade iniciou suas atividades no campus de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e em 2004, a instituição chegou à capital mineira, com a abertura do campus de Belo Horizonte. Um ano depois, em 2005, foi inaugurado o segundo campus na Região Nordeste, localizado na cidade de Salvador, e em julho do mesmo ano, a instituição realizou o primeiro vestibular na capital baiana.

Hoje, o Dom Hélder e a UNIVERSO oferecem ensino da Educação Infantil ao Pós Doutorado, trazendo oportunidades e evolução no cenário educacional do município, estado, e do país como um todo. A evolução da instituição foi acompanhada também pelos avanços em seu bairro de origem, que de ruas sem asfalto, com poucos comércios e considerado ‘longe’ de tudo, foi crescendo, se adequando e hoje abriga grandes comércios, marcas e até mesmo fábricas.

"Meu coração está aqui"

O LEGADO DA PROFESSORA MARLENE

Para a Reitora da Universo de São Gonçalo, Niterói e Campos dos Goytacazes, Jaína Ferreira, de 77 anos, que tem na eterna amiga Marlene sua grande inspiração, o feito de conseguir construir uma instituição de ensino que é referência na cidade só pôde ser realizado através do amor, dedicado à cada detalhe.

“A obra dela foi feita com amor e por amor. A gente rodava o Brasil todo, íamos nos outros campi, mas quando a gente entrava aqui na Trindade ela falava: ‘meu coração está aqui’. Ela sempre teve muito orgulho de dizer que tudo começou em São Gonçalo e, até hoje, alguns alunos de outros campus questionam porque tudo precisa ser falado com essa unidade. Todo mundo entende que aqui é o ponto de partida”, explicou a reitora que, além de colega de trabalho, foi amiga da professora Marlene e atuou ao lado dela por mais de 40 anos.

Deixando o legado de trabalho na cidade que permitiu que seus sonhos se tornassem realidade, Marlene retribuiu aos gonçalenses, que acreditaram em seus projetos, a oportunidade do estudo. Por isso, o grupo de ensino mantém até hoje a tradição de bolsas de estudo, em todas as etapas da formação educacional.

Professora Jaína, que foi aluna da professora Marlene, e após se formar, foi convidada, em 1970, para ser coordenadora do colégio Dom Hélder, vivenciou de perto o empenho, a paixão e a "sede" pelo trabalho que faziam parte da rotina da fundadora da UNIVERSO.

"Eu não vim a esse mundo a passeio"

“Marlene falou que já estava consolidado o ensino básico e que ela iria correr atrás da faculdade. Eu ainda questionei: ‘Marlene, agora que podemos ter tranquilidade?’, e ela prontamente disse: ‘Desde quando a gente tá acostumada a trabalhar com tranquilidade? Vamos conseguir e São Gonçalo terá a primeira faculdade, aqui na Trindade’, ela me disse isso, e ela conseguiu”, relembrou a reitora, que participou de todos os passos da formação da faculdade.

O professor Joaquim, sempre presente em todos os processos que fizeram com que se perpetuassem as instituições de ensino "Dom Hélder e UNIVERSO" na cidade ao longo dos anos, acreditava fielmente que somente a educação poderia mudar a realidade das pessoas, e, com isso, tinha como grande objetivo em comum com sua esposa, atrair as crianças da cidade para o ensino.

Joaquim Oliveira usava o esporte para cativar os "pequenos" de todas as classes sociais. “Uns vinham para treinar, mas tinham que estudar também”, relembrou Jaína.

E assim se sucedeu o ciclo de manter a educação como ferramenta de transformação e melhoria da própria educação.

"Uma pessoa que tinha o ideal de transformar vidas"

Já com a atuação dos três filhos frente ao trabalho na instituição, o casal conquistou a aprovação para que a faculdade virasse uma universidade, nascendo oficialmente o nome UNIVERSO. Foi então que, em 1993, com a chegada do bacharelado na universidade, um novo curso foi implantado: o de Nutrição. "Marlene pensava na merenda escolar e na formação de pessoas que pensassem em como melhorar a alimentação infantil”, explicou a reitora.



UNIVERSO FAZ HISTÓRIA

Após o falecimento dos pais, os três filhos deles, Wellington, Jefferson e Wallace, juntos com a professora Jaína Ferreira, assumiram a reitoria dos campi espalhados por cidades do Brasil, totalizando dez instituições.

A história dos professores Marlene e Joaquim é, para familiares, amigos e funcionários, que atuaram junto a eles, de tamanha relevância, se tornando referência em suas vidas nos âmbitos pessoal e profissional.

“Dona Marlene era uma mulher à frente do seu tempo. Visionária mesmo. Hoje sou diretora, e mesmo aposentada estou aqui, por amor, por gratidão. Tudo que ela nos ensinou a gente aplica até hoje. Eu lembro que, lá no início, quando ainda estava na parte de aprovações, um fiscal veio aqui e ao sair, após visitação, ele falou que a dona da instituição era maluca, por investir tanto numa região onde ninguém acreditava. Mas ela sabia que a cidade merecia uma instituição de ensino do tamanho da Universo”, disse Suzana Barcelos, de 61 anos, diretora geral do Dom Hélder Câmara.

Também inspirado pela trajetória de Dona Marlene, o diretor geral da Universo campus São Gonçalo, Fábio Tavares, reiterou as palavras de Suzana. "Falar da importância da professora Marlene é fácil e é difícil né? Talvez a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, uma educadora, um coração bondoso, e uma pessoa que tinha o ideal de transformar vidas. Tem uma frase no livro dela, que carrego comigo: "Eu não vim a esse mundo a passeio". Além disso, ela não admitia que falassem mal da cidade", relembrou o diretor.

A UNIVERSO também marcou e marca a vida de centenas de jovens, adultos e até mesmo idosos que sonham com o ingresso no ensino superior e com a colocação no mercado de trabalho. Como é o caso da Drª Luara Carvalho, 32 anos, que é psicóloga, professora PhD em Psicologia, mentora de carreiras, aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universo (PPGP) e hoje gestora do curso de Psicologia no Campus São Gonçalo.

A profissional, que veio de escola pública, não teve muitos meios de se preparar melhor para a formação, até entrar na Universo, no curso de Psicologia, onde pôde ter acesso a uma vasta gama de orientações, aprendizados e oportunidades. Hoje ela desempenha um papel de relevância na vida dos universitários que, assim como ela um dia esteve, estão iniciando sua jornada profissional.

"A minha história com a Universo começa lá em 2010, quando eu tomo a decisão de cursar psicologia, faço o exame de bolsas, e é a partir das bolsas concedidas pela instituição que eu tenho a oportunidade de mudar a minha trajetória profissional, de mudar a minha vida. Eu considero que a psicologia foi uma das melhores escolhas que eu já fiz, e ter tido a oportunidade de cursar na Universidade Salgado de Oliveira, fez toda a diferença. Foi também através das bolsas da Universo que consegui cursar o meu mestrado em Psicologia, e também o meu doutorado. Essa oportunidade que a instituição dá, principalmente pra gente de São Gonçalo, que as vezes não tem tanta perspectiva de crescimento, é capaz de mudar vidas", contou Luara.

A tese de Luara teve orientação da professora e Drª Luciana Mourão | Foto: Layla Mussi

"Foi através do conhecimento que adquiri na Universo que pude participar de diversos congressos por todo o Brasil. Além disso, consegui ganhar o prêmio CAPES de tese no ano passado, prêmio que é considerado o Oscar da ciência brasileira. Agora mesmo, no final do ano, estou indo para um workshop na Suíça, com tudo pago pela instituição de lá, para apresentar o meu projeto, falar sobre carreira, sobre a minha tese de doutorado. Então muitas oportunidades que eu tenho tido na minha vida profissional são por conta daquela oportunidade que tive lá atrás de poder ganhar uma bolsa para entrar numa graduação. Tive mentorias com professores extremamente qualificados da Universo", completou a profissional, que em sua tese foi orientada pela professora e Drª Luciana Mourão.

Com o mesmo desejo de disseminar a educação e a mesma paixão pelo trabalho que tinha pela amiga de longa data, Jaína garantiu que a obrigação deles atualmente é perpetuar o legado do casal que colocou a Universo como ponto referência.

“Eu tenho uma filosofia de falar que as pessoas gostam de falar do que é bom. E a gente precisa se reeducar de mostrar o que brilha e não o que ofusca. Nós temos muito orgulho de falar que nascemos em São Gonçalo e vamos continuar com o trabalho que eles tanto batalharam para construir”, finalizou a reitora.

Atualmente, as vias ao redor da universidade levam os nomes de Rua Professor Joaquim de Oliveira e Rua Professora Marlene Salgado de Oliveira, em homenagem aos dois patronos da Educação na cidade.