Mariah Carey atende fãs em chegada ao Brasil

A cantora Mariah Carey chegou ao Brasil na tarde desta terça-feira (17) e foi simpática com os fãs. Ao chegar em um hotel em São Paulo, a diva do pop deu autógrafos e posou para fotos.

Ela é a principal atração do Rock in Rio, no Palco Sunset, no próximo domingo (22). Antes de se apresentar no festival na Cidade Maravilhosa, Mariah fará um show para os fãs paulistanos na sexta-feira (20), no Allianz Parque. A última vinda da cantora ao Brasil tinha acontecido na festa do Peão de Barretos, em 2010.

Mariah publicou, nesta manhã, um vídeo mostrando a quantidade de comentários que recebe de seus fãs brasileiros pedindo que ela voltasse ao país. Ela chegou a brincar na postagem, dizendo que talvez devesse voltar ao Brasil, e que veria os fãs em breve.

Os fãs, claro, não se seguraram e mostraram como estão empolgados para receber a diva pop. "Estou esperando desde que eu tinha 15 anos", disse uma fã. "Sim, rainha, estamos esperando", comentou mais um seguidor. Um outro ainda mencionou o show que ela fará em São Paulo, na sexta, antes de se apresentar no Rock in Rio domingo: "Vejo você sexta e domingo".