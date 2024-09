Mulher morre atropelada por ônibus no terminal de Niterói

Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus próximo ao Terminal Presidente João Goulart, no Centro de Niterói, na tarde desta terça-feira (17). O atropelamento aconteceu na via de acesso da Av. Visconde do Rio Branco para os coletivos. A vítima foi atingida por uma linha municipal e morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 16h18. Relatos de testemunhas indicam que a vítima pode ter morrido enquanto tentava atravessar um trecho com tráfego proibido para pedestres. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi enviada ao local, mas que a mulher já estava em óbito quando os agentes chegaram ao local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

