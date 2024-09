É de São Gonçalo! Os Garotin recebe três indicações no Grammy Latino

Um trio musical de São Gonçalo está disputando o título de Artista Revelação no Grammy Latino. O grupo Os Garotin, formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, recebeu três indicações na 25ª edição da principal premiação da música latina, que divulgou as nomeações nesta terça-feira (17).

Além da categoria Revelação, o grupo também disputa as categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, pelo álbum "Os Garotin de São Gonçalo". Primeiro disco do grupo, o álbum foi lançado no último mês de maio.

Com influências do R&B, da soul music e da MPB, o trio viralizou nas redes em meados do ano passado com o EP "Os Garotin Sesion", que chamou a atenção de diferentes artistas. Um deles foi o cantor e compositor Caetano Veloso, com quem o grupo gravou o single "Nossa Resenha".

Além d'Os Garotin, outros artistas brasileiros também tiveram destaque nas indicações. Anitta e Xande de Pilares foram os brasileiros com mais indicações; ele disputa o prêmio de Álbum do Ano com "Xande Canta Caetano", enquanto ela concorre em Gravação do Ano pela música "Mil Veces". Confira a lista completa de indicados:

Álbum do Ano:

Bolero - Ángela Aguilar

Cuatro - Camilo

Xande canta Caetano - Xande de Pilares

Mañana será bonito (Bichota Season) - Karol G

García - Kany García

Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética - Mon Laferte

Boca chueca, vol. 1 - Carín León

Las letras ya no importan - Residente

Las mujeres ya no lloran - Shakira

Gravação do Ano:

"Mil veces" - Anitta

"Monaco" - Bad Bunny

"Una vida pasada" - Camilo & Carín León

"Catalina" - Cimafunk & Monsieur Periné

"Derrumbe" - Jorge Drexler

"Con dinero y sin dinero" - Fonseca & Grupo Niche

"Mi ex tenía razón" - Karol G

"Mambo 23" - Juan Luis Guerra 4.40

"Tenochtitlán" - Mon Laferte

"Igual que un ángel" - Kali Uchis & Peso Pluma

Canção do Ano:

"A fuego lento" - Daymé Arocena & Vicente García, compositores (Daymé Arocena & Vicente García)

"A la mitad" (Banda Sonora Original de la serie Zorro) - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

"Aún me sigo encontrando" - Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, compositores (Gian Marco & Rubén Blades)

"Caracas en el 2000" - Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

"Derrumbe" - Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

"(Entre paréntesis)" - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, compositores (Shakira, Grupo Frontera)

"Mi ex tenía razón" - Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, compositores (Karol G)

"Según quién" - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma & Carín León)

"Te lo agradezco" - Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López, compositores (Kany García & Carín León)

"313" - Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)

Melhor Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina:

La Ceniza - Ale Acosta, Valeria Castro

Drum Machine - Alok

Pedju Kunumigwe - Alok, Guarani Nhandewa

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira

BAMBOLE - Vikina Featuring Deorro

Melhor Canção - Cantor Compositor:

Antes Que O Mundo Acabe - Tiago Iorc

Derrumbe - Jorge Drexler

Entonces - Rozalén

García - Kany García

Luz De Cabeza - El David Aguilar

Melhor Álbum Instrumental:

Impronta - Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino - Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz:

Collab - Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo) - Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks - Ivan Lins

Pra Você, Ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

El Arte Del Bolero, Vol. 2 - Miguel Zenón & Luis Perdomo

Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa:

Ele É Jesus - Ao Vivo - Bruna Karla

Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo) - Thalles Roberto

In Concert (Ao Vivo) - Rosa de Saron

Vida (Ao Vivo) - Eli Soares

Temporal - Vocal Livre

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa:

Afrodhit - Iza

Super - Jão

Amaríssima - Melly

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin

Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa:

Erasmo Esteves - Erasmo Carlos

No Rastro de Catarina - Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua Ana - Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) - Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo - Lagum

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa:

Joga Pra Lua - Anitta feat. Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã

Da Braba - Gloria Groove feat. Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta - Mc Cabelinho

Fé nas Maluca - Mc Carol, Iza

La Noche - Yago Oproprio feat. Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba ou Pagode:

Alcione 50 Anos (Ao Vivo) - Alcione

Xande Canta Caetano - Xande De Pilares

Iboru - Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo) - Thiaguinho

Subúrbio (Ao Vivo) - Tiee

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira:

D Ao Vivo Maceió - Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.Pê

Portas (Ao Vivo) - Marisa Monte

Outros Cantos - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância - Elza Soares

Melhor Álbum de Música Sertaneja:

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) - Ana Castela

Paraíso Particular (Ao Vivo) - Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo) - Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao Vivo) - Luan Santana

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa:

Mariana e Mestrinho - Mariana Aydar, Mestrinho

Aguidavi do Jêje - Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje

De Norte a Sul - João Gomes

Night Clube Forró Latino (Volume I) - Marcelo Jeneci

Faróis do Sertão - Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa:

Alinhamento Milenar - Jão, Pedro Tófani & Zebu

Ata-me - Junio Barreto

Chico - Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza

Esperança - Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas & Nave

Ouro Marrom - Jota.Pê

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação:

Analu - Analu Sampaio

Era Uma Vez - Mobi Colombo

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin

Quem É Ela? - Mariana Nolasco

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.Pê