MC Poze do Rodo pede namorada em casamento no palco do Rock in Rio

Com o início do Rock in Rio, diversos fãs vão a loucura e ficam emocionados ao ver os show de seus artistas favoritos. Nesse domingo (15), além de cantar seus maiores hits, quem emocionou o público, foi o Mc Poze do Rodo, que levou seus filhos ao palco para cantar com ele e pediu em casamento sua namorada Viviane Noronha. A amada foi presenteada com um buquê de flores e uma aliança.

Vivi como é conhecida nas redes sociais, é influenciadora e mãe de três dos cinco filhos do cantor. Os dois eram vizinhos na comunidade do Rodo, na zona oeste do Rio e começaram o relacionamento em 2018, quando ela tinha 14 anos de idade e ele 19. O casal anunciou o fim do relacionamento em 2021.

Solteiros, Poze e Vivi mantiveram uma boa relação, mas com o tempo foram se reaproximando e reataram o relacionamento em maio deste ano.

O artista compartilhou algumas fotos do momento em suas redes sociais: "O dia do nosso eterno “sim” e o começo de uma nova vida! Que a nossa base seja sempre nosso amor e nossa família. Fomos escolhidos um para o outro", escreveu ele na legenda.