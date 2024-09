A Fazenda 16: programa revela lista de participantes da edição; Confira

O reality show da TV Record está de volta para uma edição cheia famosos. O programa, que já está em sua 16ª edição, estreia nesta segunda-feira(16) com comando da apresentadora Adriane Galisteu. Até o momento, seis participantes já foram revelados para o público. O restante, por outro lado, será apresentado na estreia do reality, às 22h30.

Os peões, que chegarão de balão no local, serão divididos em dois grupos. Vinte participantes entrarão diretamente na sede, já os outros oito buscarão uma vaga por meio de uma disputa no paiol. Adriane irá receber os integrantes do paiol pessoalmente.

Uma das novidades desse ano é o quadro de humor que será apresentado pela ex-jogadora de vôlei e participante da Fazenda 15, Márcia Fu. Após conquistar o público da última edição com o seu carisma, a ex-peoa irá comandar o quadro de entretenimento semanal dentro do programa e também vai participar de “A Fazenda Última Chance”, momento de entrevistas dentro de A Hora do Faro, programa apresentado por Rodrigo Faro. Além disso, também participará das lives de A Fazenda junto com Lucas Selfie.

Confira quem já está dentro da 16ª edição do reality:

1 - Camila Moura

Camila ganhou milhões de seguidores em suas redes sociais após participação do ex no BBB24 | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A ex-esposa do participante do Big Brother Brasil, Lucas Henrique - conhecido como Buda - está confirmada na edição. A professora de história ganhou seguidores nas redes sociais após Buda flertar com outra participante do reality.

2 - Gilson de Oliveira

Gilson é ex-affair da musa fitness Gracyanne Barbosa | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Conhecido como Gilsão, o personal trainer foi apontado como o pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e o cantor Belo.

3 - Flor Fernandez

Apresentadora ficou famosa ao participar dos Jogos dos Pontinhos no Programa Silvio Santos | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Conhecida por suas participações nos programas de Silvio Santos, no SBT, esteve recentemente também como apresentadora do programa Fofocalizando.



4 - Sidney Sampaio

Sidney já atuou em novelas na Globo e Record | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O ator é conhecido por seus papéis em novelas como Alma Gêmea e Os Dez Mandamentos. No ano passado, chamou a atenção ao sofrer uma queda da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.

5 - Babi Muniz

Babi ficou famosa ao participar do programa Pânico | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A influenciadora e ex-paniquete iniciou uma carreira no mundo da música nos últimos anos e já participou de outro reality show da Record, o Made In Japão.

6 - Zé Love

Ex-jogador atuava na posição de centroavante | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O ex-jogador de futebol teve passagem marcante pelo Santos, onde foi campeão da Libertadores, em 2011.



Com um prêmio de R$2 milhões e número recorde de participantes, "A Fazenda 16" estreia hoje, às 22h30, na TV Record.