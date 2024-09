Jojo Todynho declara apoio à direita e critica governo Lula em live : " Mulher preta de direita"

A funkeira Jojo Todynho usou as redes sociais para declarar seu posicionamento político após publicar uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Durante uma live, Jojo afirmou ser uma “mulher preta de direita” e disse não se importar com a opinião dos seguidores, incluindo a da comunidade LGBT+.



Em seu discurso, ela declarou que se sente "livre" para expressar suas ideias políticas nas redes sociais, algo que já era de conhecimento público. "Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe como estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse", afirmou no Instagram.

Além disso, Jojo fez duras críticas ao atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre seu terceiro mandato, associando o aumento da criminalidade ao governo. "Você acha normal uma pessoa dizer: 'Ele roubou para tomar uma cervejinha'? Um celular que você parcelaou vai ser roubado?", questionou.

"Eu acho um absurdo nós termos que andar de carro blindado, segurança pública nós não temos, saúde nós não temos, educação nós também não temos, vergonha na cara vocês também não têm", prosseguiu a cantora, que também disparou críticas à deputada federal Erika Hilton (PSOL).

Recentemente, a parlamentar acusou Jojo de traição por, após anos de apoio à comunidade LGBTQ+, agora se posicionar de forma solidária aos valores que defende, dedicando músicas aos fãs. Entretanto, Jojo rebateu: "Traição por quê? Eu sou sua amiga para te trair?".



"Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem. Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se colocar no lugar do outro. Você como uma mulher trans e negra não tem respeito, mas você gosta de cobrar respeito", disse.



A polêmica live levantou um outro tema ligado a política, dessa vez sobre candidatura, onde Jojo Todynho afirmou que em 2026 vai concorrer a um cargo público. "Eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje não venho à política, não. Mas 2026 eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês, porque vocês têm uma disposição na língua para atacar os outros."