Núcleo de Oficinas Terapêuticas se destaca no atendimento de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social

Equipe do NOT - Foto: Divulgação - Eshyleen Freitas

Instituição voltada para o atendimento de pessoas com deficiências e acompanhamento das famílias, o Núcleo de Oficinas Terapêuticas (NOT), localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio, vem realizando um importante trabalho social com pacientes em situação de risco e vulnerabilidade. Composta por uma equipe multidisciplinar, a iniciativa busca a ressocialização desse grupo.

“Temos uma equipe multidisciplinar que realiza um serviço social de atendimento a um público especializado. A gente lida com pessoas com deficiência em situação de risco e vulnerabilidade o tempo todo. Nosso atendimento é na área da Tijuca e nas comunidades no entorno do bairro. Nossas maiores preocupações são com esses pacientes específicos e que as famílias saibam que no NOT os filhos vão se desenvolver a fim de buscarem autonomia e socialização”, explica Romana Orempüller, coordenadora do espaço.

Neurocientista, PhD em bioquímica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor em neurociência pelo Imperial College London, na Inglaterra, Renato de Paula visitou o NOT na tarde desta quinta-feira.



“A visita ao espaço me mostrou como o cérebro humano é adaptável se for bem estimulado. Conheci histórias de pessoas que superaram as limitações do diagnóstico e mostram que nenhum diagnóstico é um ponto final e, sim, uma vírgula. No entanto, para buscar melhores resultados é necessário muito mais estrutura e participação dos poderes público e privado. Esse local pode ser referência para todo o estado do Rio de Janeiro”, ressalta Renato de Paula.