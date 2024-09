Belo ganhará medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

O cantor Belo irá receber a Medalha Tiradentes, a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Após projeto de autoria do presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacellar (União), o título foi aprovado nesta quinta feira (12) e nos próximos dias será publicado no diário oficial.

Segundo Bacellar, a honraria se dá devido aos relevantes serviços do cantor em prol da arte, música e cultura do país, principalmente no estado do Rio. "O cantor é um nome de destaque na música brasileiro, com mais de 300 músicas gravadas e sucessivas músicas emplacadas em novelas, tendo uma ampla discografia e mais de 7 milhões de discos vendidos", justificou Bacellar.

Leia também:

Incêndio na mata do Morro das Andorinhas pode ter sido criminoso; Entenda

Agência dos Correios no Zé Garoto vai fechar; entenda

Marcelo Pires Vieira, conhecido pelo nome artístico de Belo, é cantor e compositor de samba e pagode. Começou a carreira tocando cavaco e ganhou fama na década de 90.

O sucesso veio mesmo como vocalista do grupo Soweto, conjunto que Belo integrou de 1993 até 2000, ano em que decidiu seguir carreira solo.