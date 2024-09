Rapper Matuê bate recorde de plays no Spotify no dia de lançamento de seu novo álbum

O rapper Matuê, acaba de se tornar o artista brasileiro com a maior estreia de um álbum lançado no Spotify. O disco "333", foi lançado na segunda feira (9) e nas primeiras 24 horas atingiu o registro de 16 milhões de plays no aplicativo. O recorde anterior era da cantora Luisa Sonza, com 15 milhões de plays no dia do lançamento.

"Esse é o disco da minha vida. Foi produzido do jeito que eu queria, no meu tempo, indo contra o que o mercado tenta exigir dos artistas. Tenho muito orgulho desse projeto", disse o cantor.

O Spotify informou que, os números são um recorde absoluto na plataforma. Todas as 12 faixas do álbum estão entre as 15 músicas mais ouvidas no aplicativo.

Leia também:

Provedor de internet suspende atividades no bairro de Maricá após ameaças e sabotagens



Capitão Nelson reúne eleitores e políticos em evento na Trindade



Matheus Brasileiro Aguiar nasceu na cidade de Fortaleza em 11 de outubro de 1993. O cantor ganhou repercussão no meio do rap com uma estética única e uma enorme originalidade musical.

Matuê lançou em 2020 seu primeiro álbum, intitulado "Máquina do Tempo". O projeto foi considerado um marco para o trap brasileiro, um estilo musical subgênero do rap. Após isso, muitos fãs começaram a fazer uma pressão on-line para o artista lançar logo um novo álbum. Apenas agora, quase quatro anos depois os fãs foram escutados depois de, conforme o próprio cantor, um bloqueio criativo devido o grande sucesso de seu primeiro álbum.