Turista que ficou em estado grave após sofrer lesão na cabeça durante passeio de barco em Arraial do Cabo deixa hospital com destino a Portugal

Ele recebeu os primeiros socorros no Pronto-Socorro de Arraial do Cabo e depois foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo - Foto: Divulgação

Após 62 dias internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, o turista português Carlos Eduardo Lobo Pinto, de 38 anos, deixou a unidade na manhã do último domingo (08) em um transporte aeromédico em direção a Portugal. O paciente caiu do terceiro andar de uma embarcação, em Arraial do Cabo, e sofreu um traumatismo craniano gravíssimo.

Segundo o diretor do HERC, Mário Jorge Espinhara, o paciente deu entrada no Centro de Trauma da unidade em estado grave. “Ele foi estabilizado pela equipe multidisciplinar, passou por vários exames de imagens e clínicos e foi levado imediatamente ao centro cirúrgico. O seu estado de saúde era considerado gravíssimo naquele momento”.

Na queda, o turista também fraturou a mandíbula e teve escoriações profundas nos braços e pernas. Ele recebeu os primeiros socorros no Pronto-Socorro de Arraial do Cabo e depois foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, unidade de referência no tratamento de alta e média complexidade para nove municípios da Região dos Lagos.



Durante sua internação, o turista português foi mantido entubado e sedado (com objetivo de proporcionar maior conforto ao paciente). Recebeu medicações específicas e cuidados especiais, tanto da equipe médica como da enfermagem, fisioterapia, nutrição e bucomaxilo.

O pai do paciente, o empresário José Pinto, acompanhou todo o tratamento do filho, em conjunto ao médico da família, e elogiou a unidade: “maravilhosa”. Com a estabilização do paciente, a família alinhou com o diretor administrativo do HERC, Walter Wilmer, a sua transferência para um hospital em Portugal.

A transferência ocorreu na manhã do último domingo. Médicos e enfermeiros do Hospital Roberto Chabo prepararam o paciente e o acompanharam até o embarque no jatinho aeromédico. A família, novamente, fez questão de agradecer aos profissionais pelos cuidados com o turista português. ‘Gratidão eterna”, disse o pai.