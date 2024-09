Virginia Fonseca reserva andar inteiro de maternidade para chegada de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca esteve no centro de uma polêmica após reservar um andar inteiro de um hospital para o nascimento de seu filho. A decisão de privatizar o espaço destinado ao cuidado de pacientes, para acomodar amigos e familiares, dividiu opiniões e reacendeu o debate na internet.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o amigo Lucas Guedes detalhou as acomodações luxuosas oferecidas aos convidados, gerando ainda mais indignação entre os internautas.

“Gente, a Virginia fechou um andar inteiro, que tem sei lá quantos quartos, só para o nascimento do José. Ela deu um quarto para cada um e agora estou no meu, com um monte de lembrancinhas… Ela não brinca. A Virginia não sabe brincar! São uns negócios todos bordados”, disse ele.

Após a publicação, muitos internautas criticaram a atitude da influenciadora, argumentando que a reserva de um andar inteiro em um hospital sobrecarrega o sistema de saúde e fere o princípio da igualdade.

“Fechar um andar porque é famoso e não quer ser incomodado até vai. Mas fechar um andar de um hospital para pessoas que não vão parir ou não estão doentes dormirem lá como se fosse um hotel, é loucura. Risco de pegar uma infecção hospitalar porque inventaram da família toda e amigos dormirem lá”, escreveu um seguidor.

Por outro lado, alguns defensores de Virginia argumentaram que ela tem o direito de celebrar o nascimento de seu filho da forma que desejar e que as críticas são motivadas pela inveja." É muita inveja nesses comentários”, afirmou uma fã.