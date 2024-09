Momento decisivo! Flamengo entra no último dia do prazo para determinar substituto de Pedro

O Flamengo vive momentos decisivos nesta temporada, pois hoje é o prazo final para o clube decidir se buscará um substituto para o centroavante Pedro. O jogador, uma das estrelas do time, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da seleção brasileira no dia 4 de setembro.



De acordo com o regulamento da CBF, um jogador sem contrato vigente pode ser inscrito por um clube no Campeonato Brasileiro até hoje, 9 de setembro, e na Copa do Brasil até amanhã, terça-feira, 10 de setembro. O clube também pode alterar sua lista de inscritos até o dia 20 deste mês, com um máximo de oito mudanças. Para as quartas de final da Libertadores, o prazo para alterações na lista de inscritos é até o próximo dia 13 de setembro.

Entre os nomes cotados para a substituição, o de Anthony Martial, ex-atacante do Manchester United, foi o que mais agradou ao vice-presidente do clube, Marcos Braz. No entanto, o jogador não é o substituto desejado pelo técnico Tite.



Anthony Martial iniciou sua carreira no Lyon, na França, mas ganhou destaque no Mônaco, onde marcou 15 gols entre 2013 e 2015. O atacante foi contratado pelo Manchester United por cerca de R$ 360 milhões em 2015. Embora tenha tido um bom começo no clube inglês, seu progresso foi prejudicado por problemas de relacionamento com o técnico José Mourinho e pelo surgimento do sueco Zlatan Ibrahimovic, que chegou ao Manchester United em 2017 e acabou tomando o seu lugar.



Anthony está livre no mercado após saída do Manchester United | Foto: Divulgação

O atacante ficou fora da convocação da França para a Copa do Mundo de 2018. No início do ciclo, sua participação no Mundial era praticamente certa, mas, às vésperas do torneio, as coisas não se concretizaram. Após a saída de Mourinho, Martial voltou a ganhar espaço sob o comando de Solskjaer, em 2019, mas sofreu com lesões e acabou sendo emprestado ao Sevilla, da Espanha, em 2022.

Caso não contrate nenhum substituto, o Flamengo depositará as esperanças em Gabigol, que vive um declínio desde o ano passado e perdeu espaço dentro da equipe.