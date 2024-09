Daniel Alves faz uso de aplicativo para jogar futebol com estranhos na Espanha

Em liberdade provisória, o ex lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, faz uso de um aplicativo de celular para participar de jogos de futebol em diferentes campos sintéticos pela Espanha.

A informação é do jornal espanhol "Sport". Segundo a publicação, Daniel usa um conhecido aplicativo para organizar e encontrar jogares para partidas de futebol. Ele procura por partidas que estejam precisando de pessoas, em seguida, aceita os convites e vai até o local com outros amigos.

"Em principio passou despercebido, mas, pouco a pouco, foi gerando surpresa entre os presentes. Depois da partida, pediram fotos com o ex-jogador", relata a publicação sobre uma dessas partidas amadoras.

Circulam vídeos nas redes sociais com o jogador em campo, utilizando a camisa do time argentino Boca Juniors. A presença dele chamou a atenção de quem estava assistindo as partidas.

Condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate, o ex-jogador organizava partidas de futebol na penitenciária Brians 1, em Barcelona, onde estava encarcerado antes de ser concedido sua liberdade provisória.