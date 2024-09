Leidy Elin revela depressão e ataques raciais no pós-BBB

Após uma polêmica participação no BBB 24,a gonçalense Leidy Elin compartilhou um momento delicado de sua vida através das redes sociais. A ex-sister contou aos seguidores sobre as consequências emocionais que enfrentou após o reality. A trancista ainda revelou que a depressão a acometeu nos meses seguintes ao confinamento, destacando a gravidade dos ataques direcionados não só a ela, com a toda sua família.

Leidy contou que sua saúde mental foi afetada. "Eu queria muito fazer um vídeo falando sobre setembro amarelo, mas eu não tenho forças para isso! Eu entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Eu nunca tive problemas psicológicos antes de entrar para o reality", revelou a trancista.

Leia também:

MC Carol e Cosme Santiago renovam votos em cerimônia de Candomblé

Próxima parada: Rock in Rio! Artistas gravam avisos sonoros para o MetrôRio



"O que me levou a isso não foi ‘hater’ em cima de mim, não. E sim em cima da minha família. Minha mãe receber ameaças e parar todos os dias no hospital, tendo risco de infartar. Hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração, coisa que nunca teve antes", completou Leidy Elin.



Por fim, a ex-BBB mencionou que segue recebendo inúmeros ataques raciais. "E só de pensar que tem influenciadores grandes com 10, 15, 30 milhões de seguidores que fazem isso sem pena, é cruel demais! A internet está se tornando cada dia um lugar mais doente", destacou.

Apesar das dificuldades, Leidy Elin destacou a importância do apoio que recebe dos parentes e do acompanhamento psicológico. "Esse desabafo vai mais em forma de alerta, não adianta você, influenciador ou anônimo, destilar ódio a troco de nada. Vamos ajudar o próximo", finalizou Leidy, pedindo mais empatia nas redes sociais.