Próxima parada: Rock in Rio! Artistas gravam avisos sonoros para o MetrôRio

A partir da última segunda-feira(2/09), o MetrôRio recebeu as vozes de artistas que vão se apresentar no Rock in Rio 2024. Alcione, Belo, Buchecha, Gloria Groove, Ferrugem e Xande fizeram gravações anunciando os nomes de seis estações e o funcionamento 24 horas do sistema metroviário durante os sete dias de evento.

A ação é uma parceria entre o MetrôRio e o festival e será realizada até o final do evento. Nos avisos sonoros, os cantores ser apresentam falando o nome, o dia em que vão cantar e as informações tradicionais do transporte.

O transporte público terá esquema especial durante os dias do Rock in Rio(13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro). Para facilitar a ida e o retorno do público, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema metroviário funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.



A linha 1 e 4 vai operar de Uruguai a Jardim Oceânico, estação de integração com o BRT que terá o serviço especial para o evento. A linha 2 vai circular entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival. O MetrôRio recomenda a compra antecipada dos bilhetes da concessionária, que irão custar R$7,50 por trajeto, e a recarga dos demais cartões de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio.