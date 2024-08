Museu Nacional lança campanha de arrecadação para reconstrução de dinossauro

Réplica do esqueleto do dinossauro da espécie Maxakalisaurus Topai - Foto: Divulgação

Réplica do esqueleto do dinossauro da espécie Maxakalisaurus Topai - Foto: Divulgação

O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ainda está tentando se recuperar do incêndio que destruiu sua estrutura em 2018. De acordo com informações divulgadas pela coluna de Guilherme Amado, no jornal Metrópoles, o museu está lançando uma campanha de arrecadação para ajudar na montagem da réplica do esqueleto do dinossauro da espécie Maxakalisaurus topai, que será instalada no local.

A atração era uma das peças mais importantes do Museu Nacional, pois foi a primeira do museu a possuir uma estrutura desse tipo. A intenção dos responsáveis é refazer a réplica no tamanho original, de 13,5 metros.



Leia também:

Condenados os quatro acusados do assassinato do diretor da OAB e família em SG



Fim de uma era: X é bloqueado no Brasil após descumprimento de ordem judicial

A campanha será lançada oficialmente no próximo domingo (1º) e será dividida em três partes. Na primeira fase, o objetivo é arrecadar R$ 105 mil, que serão destinados à pré-produção, produção e exposição do crânio do dinossauro. Na segunda etapa, a meta é levantar R$ 205 mil para a finalização da coluna vertebral. A terceira e última fase busca arrecadar R$ 300 mil para completar a montagem dos demais ossos do esqueleto.



Se a campanha atingir a meta final, parceiros do Museu Nacional, em colaboração com a Universidade Federal Fluminense, contribuirão com R$ 200 mil para a pintura e montagem completa da peça.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 2026, ano em que está prevista a reinauguração do Museu Nacional.