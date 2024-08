Ex-BBB Diego Alemão responde a novo processo de ameaça

O ex-BBB Diego Alemão está respondendo a um novo processo de ameaça. Um boletim de ocorrência anexado à ação informa que, na tarde do dia 18 de julho deste ano, Diego quebrou a porta de inspeção de gás para ter acesso a tubulação de gás natural do condomínio onde reside, na Barra da Tijuca, devido ao corte realizado pela Naturgy por falta de pagamento.

Dois funcionários do condomínio ainda teriam tentado impedir a ação, mas o ex-BBB ameaçou os dois com uma arma de fogo, dizendo que iria fazer um disparo na porta de inspeção de gás e neles, caso os mesmos o filmassem.

Leia mais:

Fred Bruno é o novo contratado para o esporte da Globo

Belo fala pela primeira vez sobre affair de Gracyanne Barbosa com personal trainer



Essa não é a primeira vez que Alemão se envolve em um caso de ameaça. Em setembro do ano passado, uma argentina, que trabalhava em uma boate em Ipanema, disse que foi ameaçada e ofendida pelo ex-BBB após impedir a sua entrada no estabelecimento sem ingresso. No mesmo dia, ele foi preso em um táxi por porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado após pagar fiança.



No caso recente do condomínio, uma audiência foi designada para o dia 3 de outubro, no 9º Juizado Especial Criminal, na Barra da Tijuca.